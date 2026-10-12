Благоустройство бульвара Карла Маркса в Воронеже завершат в конце ноября
12.10.2026, 17:57
Работы по обновлению пешеходной улицы Карла Маркса в Воронеже планируется завершить в ноябре. Об этом на пресс-подходе после оперативного совещания в мэрии сообщил глава города Сергей Петрин.
«По Карла Маркса работы у нас в ноябре месяце текущего года будут завершены. Ну, по этапам можно выйти посмотреть — мы практически еженедельно там присутствуем, ежедневно заказчик — управа района, плюс у нас создан чат для ежедневного обсуждения крупных и мелких вопросов»,— сказал градоначальник.
По его словам, обновление дошло до пересечения с улицей Студенческой. Остается последний этап — участок от улицы Кольцовской до Студенческой в обратную сторону. «В основном работы будут связаны с заменой асфальтобетонного покрытия, поэтому по срокам будет побыстрее. Туда выходят уже подрядчики-дорожники»,— добавил господин Петрин.
Бульвар Карла Маркса обновляет белгородское ООО «Зеленая точка». Компания получила это право в ходе аукциона, снизив начальную цену контракта с 305,9 млн до 283 млн руб. Строительство начали 1 июня и должны завершить до 30 ноября. Подрядчик должен оборудовать сети наружного освещения, системы охранного телевидения, оповещения, автополива, устроить тротуары и площадки, озеленить территорию и установить малые архитектурные формы.
По данным Rusprofile, ООО «Зеленая точка» зарегистрировано в Белгороде в октябре 2017 года для сбора неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Михаил Бабанин. По 35% компании принадлежит Дмитрию Шведу и Владимиру Черкашину, 30% — Александру Каверину. Господин Швед также единолично владеет белгородским же ООО ПК «Экология» с аналогичным видом деятельности, господин Каверин — местным ООО «Технология» (технический контроль, испытания и анализ). По итогам 2025 года «Зеленая точка» получила выручку в 316 млн руб. и чистую прибыль в 502 тыс. руб. С января 2020 года общество выиграло 149 госконтракта на 1,1 млрд руб. в сумме.
Улица Карла Маркса победила в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. За ее обновление отдали голоса 45 тыс. воронежцев (за сквер «Надежда» на улице Плехановской, например, проголосовало 17 тыс.).