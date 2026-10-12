Благоустройство бульвара Карла Маркса в Воронеже завершат в конце ноября

По данным Rusprofile, ООО «Зеленая точка» зарегистрировано в Белгороде в октябре 2017 года для сбора неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Михаил Бабанин. По 35% компании принадлежит Дмитрию Шведу и Владимиру Черкашину, 30% — Александру Каверину. Господин Швед также единолично владеет белгородским же ООО ПК «Экология» с аналогичным видом деятельности, господин Каверин — местным ООО «Технология» (технический контроль, испытания и анализ). По итогам 2025 года «Зеленая точка» получила выручку в 316 млн руб. и чистую прибыль в 502 тыс. руб. С января 2020 года общество выиграло 149 госконтракта на 1,1 млрд руб. в сумме.