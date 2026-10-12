ПСБ требует с банкротящегося липецкого «Элекс плюс» 112 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Элекс плюс» зарегистрировано в июле 2011 года для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал — 24 тыс. руб. Генеральным директором с 20 июня 2024 года является Дмитрий Борисов. Компанией в равных долях владеют Сергей Орел и Оксана Борисова. По итогам 2024 года выручка общества составила 1,2 млрд руб., убыток — 71 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не опубликованы.

ООО «Элекс бизнес» зарегистрировано в августе 2013 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По 50% долей принадлежат Сергею Орлу, который также является генеральным директором, и Оксане Борисовой. Выручка в 2025 году составила 2,4 млн руб., убыток — 516 тыс. руб.

ООО «Элекс+» зарегистрировано в июне 2005 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор с 20 июня 2024 года — Дмитрий Борисов. Учредителями в равных долях также являются Сергей Орел и Оксана Борисова. В 2025 году выручка компании была нулевой, убыток отсутствовал.