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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

ПСБ требует с банкротящегося липецкого «Элекс плюс» 112 млн рублей

12.10.2026, 17:50
Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск ПСБ к местному банкротящемуся ООО «Элекс плюс» Оксаны Борисовой и Сергея Орла. Сумма требований банка составляет 112 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Суть претензий не раскрывается. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по кредитным договорам. Ранее стороны не встречались в суде.
«Ъ-Черноземье» направил запрос в пресс-службу ПСБ с просьбой пояснить, как возникли требования банка к «Элекс плюс».
В начале года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Элекс плюс» попало под наблюдение из-за задолженности перед ФНС в размере 98 млн руб. Она образовалась в результате неуплаты налогов, выявленной в ходе выездной проверки, а также доначислений. Процесс по делу не завершен, ближайшее заседание состоится 23 ноября.
Как «Ъ-Черноземье» сообщал в июле, аффилированное с компанией ООО «Элекс бизнес» признали банкротом из-за долгов по поручительству за кредиты «Элекс плюс» перед столичным БМ-банком. В мае арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по банкротному иску ФНС к другой связанной с «Элекс плюс» компании — ООО «Элекс+»: суд не обнаружил у должника имущества, за счет которого можно было бы финансировать процедуру банкротства.

По данным Rusprofile, ООО «Элекс плюс» зарегистрировано в июле 2011 года для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал — 24 тыс. руб. Генеральным директором с 20 июня 2024 года является Дмитрий Борисов. Компанией в равных долях владеют Сергей Орел и Оксана Борисова. По итогам 2024 года выручка общества составила 1,2 млрд руб., убыток — 71 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не опубликованы.

ООО «Элекс бизнес» зарегистрировано в августе 2013 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По 50% долей принадлежат Сергею Орлу, который также является генеральным директором, и Оксане Борисовой. Выручка в 2025 году составила 2,4 млн руб., убыток — 516 тыс. руб.

ООО «Элекс+» зарегистрировано в июне 2005 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор с 20 июня 2024 года — Дмитрий Борисов. Учредителями в равных долях также являются Сергей Орел и Оксана Борисова. В 2025 году выручка компании была нулевой, убыток отсутствовал.

Ранее суд также признал банкротами владельцев «Элекс плюс» — Оксану Борисову и Сергея Орла — по искам БМ-банка и ввел в отношении них процедуру реструктуризации долгов. Заседания по этим делам назначены на 10 и 13 ноября соответственно.

Егор Якимов