Липецкое «Элекс бизнес» признали банкротом из-за долгов по поручительству

Арбитражный суд Липецкой области признал местное ООО «Элекс бизнес» Оксаны Борисовой и Сергея Орла банкротом по иску столичного АО «БМ-банк». Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на члена ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Анну Комбарову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Согласно картотеке арбитражных дел, заседание по утверждению конкурсного управляющего пройдет 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Банк инициировал банкротство ООО «Элекс бизнес» в октябре 2025 года. Он обратился в суд из-за задолженности в 118,6 млн руб. по договору поручительства, который ответчик заключил с аффилированным ООО «Элекс плюс».

В марте в отношении «Элекс бизнес» была введена процедура наблюдения. Госпожа Комбарова как временный управляющий в июне отчиталась о включении в реестр кредиторов требований на 59,4 млн руб.

Липецкий арбитраж параллельно рассматривает банкротное дело «Элекс плюс» Оксаны Борисовой и Сергея Орла. В конце января компания попала под наблюдение из-за задолженности перед налоговой на 98 млн руб. Производство по иску о признании несостоятельным также аффилированного ООО «Элекс+» прекращено.

Алина Морозова