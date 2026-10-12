Вышел дебютный роман Людмилы Садовниковой «Мать-и-мачеха»
12.10.2026, 17:49
«Редакция Елены Шубиной» выпускает дебютный роман Людмилы Садовниковой, рассказывающий о жизни на Урале в советские годы. Сама автор родом из Нижнего Тагила, и книга ее наследует уральским сказам Бажова и полемизирует с Толстым.
В аннотации автор представлена как филолог, исследовательница поэзии первых лет СССР, коллекционер-любитель и начинающий книговед. Вот то немногое, что мы о ней знаем. При этом повествование о взрослении девочки-сироты Верки из уральской деревни прошлого века в романе ведется вовсе не от автора. Мы слышим чей-то голос, который никогда не остается беспристрастным и говорит с нами вживую. И даже как будто это не один голос, а несколько, из-за чего рассказ получается крайне противоречивым.
Только что героиню сравнивали с «мадонной Бенуа», и вот уже честят «подлой бабой». То голос на говор местный сбивается, то переходит на всамделишные, в столбик, стихи. То нам обстоятельно описывают приготовление пирогов с кашей, пирожков с бульоном, а потом порядок деревенских похорон — и тут же подробно, со вкусом к суеверным страхам живых перед мертвыми излагают мистические сны. Провидят будущее, так что вовсе и не спойлер это — заранее узнать, что выживет девочка-сирота, уедет из деревни, заведет семью, о которой мечтала с голодного детства. Но где-то раз — и оборвут вопросы: «Может быть, читатель, однажды ты это и узнаешь. А может, и нет».