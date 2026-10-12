Саудовская Аравия пообещала военный ответ хуситам

«Это нелегкий тест на устойчивость, и Саудовская Аравия готова пройти проверку им,— подчеркнул он.— События последних недель серьезны, и наш ответ (хуситам.— “Ъ”) должен быть столь же серьезным». Как подчеркнул принц, несмотря на обострение в регионе, Эр-Рияд продолжит реализацию Vision 2030 — своей национальной программы, направленной на диверсификацию экономики, а также будет работать над развитием своей энергетической системы и промышленности.