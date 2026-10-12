В Ростове прошел шестичасовой ИТ-марафон для студентов

В течение шести часов команды работали над прототипами, получали обратную связь и готовили презентации проектов. Экспертная комиссия, в которую вошли представители организатора и заказчики кейсов, оценивала результаты по установленным критериям. Помимо разработки, участники посетили мастер-класс по распознаванию документов и дискуссию о применении искусственного интеллекта в программировании и карьерных перспективах ИТ-специалистов. Для команд также организовали зону отдыха с музыкальной станцией.