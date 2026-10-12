В Ростове прошел шестичасовой ИТ-марафон для студентов
12.10.2026, 17:22
В Ростове-на-Дону 40 студентов из семи вузов приняли участие в шестичасовом ИТ-марафоне. Одиннадцать команд разрабатывали цифровые решения для трех задач в сфере бизнеса и регионального управления. Организатором мероприятия выступил Сбер при поддержке министерства экономического развития Ростовской области и Агентства инноваций региона.
В открытии марафона приняли участие управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим и генеральный директор Агентства инноваций Ростовской области Евгений Роменский.
Участникам предложили три кейса. Первый, «Автоматическая проверка субсидий», подготовило региональное Агентство инноваций. Студентам предстояло разработать инструмент для проверки документов, необходимых для получения субсидий в туристической отрасли. Система должна определять содержание файлов, проверять комплектность пакета документов и их соответствие установленным требованиям.
Второй кейс — «Проходная» — был посвящен контролю и учету людей на строительной площадке. Третья задача, «Документы», предполагала автоматизацию приема и обработки документов соискателей при подборе персонала.
«Мы объединили потребности власти и бизнеса и дали возможность студентам поработать с реальными кейсами, которые в дальнейшем могут получить применение на практике»,— сообщил Константин Бугрим.
По словам Евгения Роменского, участникам предложили задачу автоматизации проверки документов для предоставления субсидий в туристической отрасли. Он отметил, что работа над практическими кейсами позволяет студентам знакомиться с задачами региональных организаций и предлагать собственные решения.
В течение шести часов команды работали над прототипами, получали обратную связь и готовили презентации проектов. Экспертная комиссия, в которую вошли представители организатора и заказчики кейсов, оценивала результаты по установленным критериям. Помимо разработки, участники посетили мастер-класс по распознаванию документов и дискуссию о применении искусственного интеллекта в программировании и карьерных перспективах ИТ-специалистов. Для команд также организовали зону отдыха с музыкальной станцией.
По итогам марафона победителем в кейсе «Проходная» стала команда Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики, в кейсе «Документы» — команда Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Лучший результат в задаче «Автоматическая проверка субсидий» показала команда Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета.
Каждая команда-победитель получила грант в размере 50 тыс. руб.