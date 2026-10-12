Нобель по экономике присужден за исследования по управлению ожиданиями

Премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2026 году получат американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд — за исследования, позволившие точнее оценивать влияние бюджетной и денежной политики на потребление, выпуск и инфляцию. Первый предложил способ проверить, как ожидания будущих доходов определяют текущие расходы граждан, а также показал, почему увеличение их нынешнего дохода необязательно ведет к сопоставимому росту потребления. Второй лауреат разработал модели для сравнения вариантов процентной политики, учитывающие решения потребителей и компаний, в том числе их реакцию на ожидаемые действия центробанков.