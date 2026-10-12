Нобель по экономике присужден за исследования по управлению ожиданиями
12.10.2026, 17:18
Премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2026 году получат американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд — за исследования, позволившие точнее оценивать влияние бюджетной и денежной политики на потребление, выпуск и инфляцию. Первый предложил способ проверить, как ожидания будущих доходов определяют текущие расходы граждан, а также показал, почему увеличение их нынешнего дохода необязательно ведет к сопоставимому росту потребления. Второй лауреат разработал модели для сравнения вариантов процентной политики, учитывающие решения потребителей и компаний, в том числе их реакцию на ожидаемые действия центробанков.
Основное открытие разработанной модели — зависимость сегодняшнего спроса от ожидаемых процентных ставок. Одинаковое изменение ставки может дать разные результаты для спроса, производства и инфляции в зависимости от того, как экономические субъекты оценивают дальнейшие действия регулятора. Если участники рынка ждут, что снижение ставки будет длительным, они увеличат текущие расходы сильнее, чем в сценарии ее кратковременного снижения. После кризиса 2008 года при ставках около нуля центробанки активно использовали этот механизм: заявления о сохранении мягкой политики призваны снизить стоимость долгосрочных заимствований и поддержать текущие расходы.
Нобелевский комитет отметил и ограничение рассматриваемой модели: она приписывает обещаниям о далеком будущем неправдоподобно сильное влияние на сегодняшнюю экономику. Вместе с тем сами авторы оговаривают трудности моделирования реальных ожиданий и поведения компаний, особенно при войнах, пандемиях и резких скачках издержек.