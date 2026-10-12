ФНС приостановила операции по счетам МФК «Лайм-займ» после налоговой проверки
12.10.2026, 17:28
На прошлой неделе ФНС приостановила операции по банковским счетам МФК «Лайм-займ» в связи с проведением налоговой проверки. «Претензии налоговой связаны с доходом от оказания услуг информационно-технологического взаимодействия, до 2026 года освобожденным от НДС, и переквалификацией указанного дохода в доход, подлежащий налогообложению НДС»,— следует из сообщения компании.
Сумма доначислений составляет 630 млн руб. В МФК не согласны с выводами налогового органа, компания планирует обжаловать их и считает, что по всем указаниям Минцифры и Банка России комиссионный доход не является облагаемым НДС.
В МФК «Лайм-займ» отказались сообщить, какие именно операции попали под НДС и за какие периоды. В Банке России и Минфине “Ъ” рекомендовали обратиться в ФНС. В ФНС на запрос “Ъ” не ответили. «Освобождение услуг информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов от НДС отменено с 1 января 2026 года №425-ФЗ от 28 ноября 2025 года»,— отмечает налоговый консультант юрфирмы Tax Compliance Назар Нечепаев.
По его словам, информационное и технологическое взаимодействие — это, по существу, «обмен и обработка данных, необходимых для проведения платежей». При этом определяющим является «содержание услуги, а не отрасль организации, исполнителем может быть и МФО, если самостоятельно оказывают такие услуги за вознаграждение», поясняет эксперт.