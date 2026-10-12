ФНС приостановила операции по счетам МФК «Лайм-займ» после налоговой проверки

В МФК «Лайм-займ» отказались сообщить, какие именно операции попали под НДС и за какие периоды. В Банке России и Минфине “Ъ” рекомендовали обратиться в ФНС. В ФНС на запрос “Ъ” не ответили. «Освобождение услуг информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов от НДС отменено с 1 января 2026 года №425-ФЗ от 28 ноября 2025 года»,— отмечает налоговый консультант юрфирмы Tax Compliance Назар Нечепаев.