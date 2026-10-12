В Оренбурге пройдет турнир по боксу памяти Владимира Чернышева
12.10.2026, 17:10
С 14 по 17 октября в Оренбурге состоятся региональные соревнования по боксу, посвященные памяти заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы Владимира Чернышевского. Об этом сообщает администрация города.
Турнир пройдет на спортивной базе МАУДО СШОР по боксу (ул. Красная площадь, 3/5). Участвовать будут юноши и девушки 2011 – 2012 годов рождения из Оренбургской области, Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Самарской областей.