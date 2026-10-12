РИА: обыски в мэрии Новороссийска связаны с ФК «Черноморец»
12.10.2026, 17:07
В кабинете мэра Новороссийска Андрея Кравченко проходят обыски. Проверочные мероприятия и изъятие документов связаны с футбольным клубом «Черноморец». Об этом пишут «РИА Новости».
Силовики изымают документы из кабинета главы администрации. Речь идет о взносах в размере 250 млн руб., которые могли быть направлены на счета некоммерческих организаций, относящихся к Андрею Кравченко, в том числе в ФК «Черноморец».
Согласно информации источника издания, мэрия Новороссийска в 2024 году заключала договоры с двумя застройщиками, связанные с комплексным развитием территорий. Дополнительными соглашениями якобы предусматривались добровольные пожертвования от застройщиков в две организации, связанные с АНО «Город счастья» и футбольным клубом «Черноморец».
Отмечается, что основанием для обысков также стало несогласованное строительство гостиничного комплекса у воинской части.
Ранее сообщалось, что новороссийский футбольный клуб не прошел лицензирование по финансовым критериям и не выступит в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги в сезоне 2026/27.