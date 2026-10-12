Исследователи в США описали влияние чат-ботов на развитие ИИ-психоза
12.10.2026, 17:00
Американские психиатры впервые подробно описали случаи ИИ-психоза — состояния, при котором общение с чат-ботом может спровоцировать или усилить психические расстройства, искажающие восприятие реальности. Больше половины пациентов из выборки проведенного в США исследования после общения с нейросетью впервые в жизни испытали бред или галлюцинации.
Российский эксперт уверяет, что ИИ не способен превратить здорового человека в параноика. Алиса AI призналась “Ъ”, что у нее нет механизма, который заставил бы ее не подыгрывать пользователю с бредовыми убеждениями.
Среди всех пациентов исследователи выделили группу с «ИИ-психозом», в нее вошли 28 человек — 0,013% от всех получавших в центре психиатрическую помощь. По классическим факторам риска — числу госпитализаций, назначению психотропных препаратов и попыткам суицида — эти пациенты не отличались от остальных. Зато 17 из них пережили первый в жизни психотический эпизод — ограниченный по времени период, когда нарушается контакт с реальностью и появляются бред, галлюцинации и тому подобное. Кроме того, люди с ИИ-психозом оказались моложе пациентов из других групп, и им чаще ставили диагноз «неуточненный психоз».
В большинстве случаев ИИ выступал «усилителем», подкрепляя и без того искаженные идеи. Реже он сам становился «объектом» бреда. В трех случаях бот являлся «катализатором», запускавшим симптомы у ранее здорового человека, и один раз — «соавтором», который выстраивал вредоносный нарратив в ходе диалога.