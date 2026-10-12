Исследователи в США описали влияние чат-ботов на развитие ИИ-психоза

Среди всех пациентов исследователи выделили группу с «ИИ-психозом», в нее вошли 28 человек — 0,013% от всех получавших в центре психиатрическую помощь. По классическим факторам риска — числу госпитализаций, назначению психотропных препаратов и попыткам суицида — эти пациенты не отличались от остальных. Зато 17 из них пережили первый в жизни психотический эпизод — ограниченный по времени период, когда нарушается контакт с реальностью и появляются бред, галлюцинации и тому подобное. Кроме того, люди с ИИ-психозом оказались моложе пациентов из других групп, и им чаще ставили диагноз «неуточненный психоз».