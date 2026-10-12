ЕС включил в санкционный список 24 компании Татарстана
12.10.2026, 16:57
Евросоюз включил в 22-й пакет санкций 24 компании из Татарстана. Ограничения затронули организации машиностроительной, приборостроительной, радиоэлектронной и других отраслей, следует из решения Совета ЕС от 12 октября, с которым ознакомился «Ъ Волга-Урал».
В список вошли Казанское моторостроительное производственное объединение, Казанское приборостроительное конструкторское бюро, НПО «Радиоэлектроника» имени В. И. Шимко, заводы «Элекон», «Электроприбор», «Старт», «Теплоконтроль», «Радиоприбор», «Электросоединитель» и другие предприятия.
В санкционный список также включили руководителей ряда организаций республики, в том числе генеральных директоров и бывших руководителей предприятий.
Всего, согласно представленным данным, санкции ЕС распространяются на 743 физических лица и 826 юридических лиц в России.