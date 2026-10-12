ЕС включил в санкционный список 24 компании Татарстана

Евросоюз включил в 22-й пакет санкций 24 компании из Татарстана. Ограничения затронули организации машиностроительной, приборостроительной, радиоэлектронной и других отраслей, следует из решения Совета ЕС от 12 октября, с которым ознакомился «Ъ Волга-Урал».