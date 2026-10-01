Право без голоса

Микрофинансовые организации убедили регуляторов упростить процедуру биометрической идентификации при выдаче займов онлайн. Если раньше предполагалась стандартная процедура, то теперь использоваться будет лишь одна модальность — «лицо», без «голоса». Это существенно расширит число клиентов МФО, чьи данные есть в Единой биометрической системе (ЕБС), и упростит процесс идентификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

О том, что ЦБ, Минцифры и Центром биометрических технологий (ЦБТ) достигнуто принципиальное согласие по вопросу применения микрофинансовыми организациями (МФО) удаленной идентификации с участием одной модальности биометрии — «изображение лица» (без модальности «запись голоса»), рассказали “Ъ” участники рынка. Минцифры, Банк России и ЦБТ действительно обсуждают возможность удаленной идентификации в ЕБС с использованием одной модальности — изображения лица, без записи голоса, подтвердили в министерстве. «Такая возможность предусмотрена приказом Минцифры №453,— отметили там.— Такой подход не менее безопасный, чем с двумя модальностями. Современный уровень развития технологий позволяет реализовать такой сценарий с сохранением необходимого уровня защиты».

С 1 марта для микрофинансовых компаний (МФК) действует требование по биометрической идентификации клиентов при выдаче займов онлайн, для микрокредитных компаний начнет действовать с 1 марта 2027 года. В мае 2026 года ЦБ сообщил, что до 1 января 2027 года он не будет применять к МФК меры надзорного характера за неисполнение обязанности проводить удаленную идентификацию, поскольку выявились серьезные препятствия: технические сложности, отсутствие достаточного количества данных в ЕБС.

В ЦБТ “Ъ” сообщили, что подтверждение личности только по лицу без голоса будет доступно при получении услуг МФО онлайн с ноября 2026 года. «Это сделает процедуру верификации доступной даже в тех случаях, когда запись голоса проблематична»,— подчеркнули там. Всего, по данным ЦБТ, в ЕБС более 70 млн уникальных образцов. Воспользоваться услугами МФО онлайн на данный момент могут пользователи, зарегистрировавшие стандартную или подтвержденную биометрию,— более 27 млн человек. По информации участников микрофинансового рынка, еще около 50 млн слепков собраны в рамках упрощенной процедуры и имеют одну модальность — «лицо». Часть из них может быть использована в рамках одномодальной идентификации после повышения уровня, отмечает собеседник “Ъ” на рынке МФО. Способ повышения уровня упрощенной биометрии доступен для более чем 30 млн человек, сообщили в ЦБТ. «Получать онлайн-услуги в МФО пользователи смогут с использованием компьютеров или ноутбуков, в мобильных приложениях компаний или с перенаправления в приложение "Госуслуги Биометрия" для съема биометрических данных»,— рассказали в ЦБТ.

Переход на одномодальность увеличит долю действующих и потенциальных клиентов МФО, которые не будут отрезаны от привычного источника финансирования после марта 2027 года, отметили в СРО «МиР».

Может вырасти количество «точек» сбора биометрии, поскольку технологии по сбору слепка лица дешевле, чем голоса в части оборудования, считает основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

«Главный фактор здесь психологический: благодаря мобильным приложениям многие люди уже привыкли к сканированию лица — убедить их надиктовывать текст на камеру гораздо сложнее,— отмечает исполнительный директор WEBBANKIR Алексей Павлихин.— Решение использовать для идентификации только через лицо может в два-три раза увеличить приток клиентов МФО в ЕБС». По словам директора по рискам ГК Lime Credit Group Дениса Высокова, одномодальная биометрия регистрируется проще, быстрее и с меньшим числом сбоев, а это — немаловажный фактор стимулирования сдачи биометрии.

По прогнозам директора департамента рисков МФК «Джой Мани» Марии Копыловской, в первые один-два месяца после обязательной идентификации через ЕБС объемы выдач новым клиентам могут упасть на 25–40% из-за технической перестройки систем и необходимости для заемщиков привыкнуть к обязательной съемке, но к третьему-четвертому месяцу объемы восстановятся до 85–90% от прежних значений. Ранее мы прогнозировали, что в 2027 году выдачи упадут на 25%. По прогнозам гендиректора Moneyman Артема Быкова, теперь динамика падения выдач в связи с требованием об обязательной биометрической идентификации в оптимистичном сценарии составит 15% год к году.

Ксения Дементьева, Алексей Жабин