Безработица не стоит на месте

С января по август 2026 года в Ростовской области число граждан со статусом безработного, состоящих на учете в органах службы занятости, увеличилось на 16,4% — с 6 344 до 7 384 человек. Общее количество незанятых, обратившихся за содействием в трудоустройстве, за тот же период возросло на 21,6%, достигнув 9 225 человек. Опрошенные «Ъ–Ростов» эксперты считают, что динамика не обязательно свидетельствует об общем ухудшении ситуации на рынке труда: на фоне роста числа соискателей предприятия по-прежнему испытывают нехватку квалифицированных кадров, а работодатели становятся избирательнее при найме.

