Безработица не стоит на месте
На Дону за восемь месяцев 2026 года количество зарегистрированных безработных выросло на 16,4%
12.10.2026, 16:47
С января по август 2026 года в Ростовской области число граждан со статусом безработного, состоящих на учете в органах службы занятости, увеличилось на 16,4% — с 6 344 до 7 384 человек. Общее количество незанятых, обратившихся за содействием в трудоустройстве, за тот же период возросло на 21,6%, достигнув 9 225 человек. Опрошенные «Ъ–Ростов» эксперты считают, что динамика не обязательно свидетельствует об общем ухудшении ситуации на рынке труда: на фоне роста числа соискателей предприятия по-прежнему испытывают нехватку квалифицированных кадров, а работодатели становятся избирательнее при найме.
С января по август 2026 года число незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости Ростовской области, увеличилось с 7,6 тыс. до 9,2 тыс. человек. Количество зарегистрированных безработных за указанный период выросло на 16,4% — с 6,3 тыс. до 7,4 тыс. человек.
По данным Управления государственной службы занятости Ростовской области, прирост числа незанятых с начала года составил 1 640 человек, а зарегистрированных безработных — 1 040 человек. Динамика в течение года была неравномерной: после заметного увеличения показателей в апреле число состоящих на учете в мае немного сократилось, однако летом вновь начало расти. В августе количество незанятых достигло 9 225 человек, тогда как число граждан со статусом безработного после июльского роста снизилось на 0,9%, до 7 384 человек.
Генеральный директор сервиса по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru Екатерина Агаева отмечает, что динамика зарегистрированной безработицы отражает структурную трансформацию рынка труда, где кадровый дефицит в ключевых отраслях соседствует с усложнением процесса трудоустройства для ряда кандидатов. По ее оценке, разница между средней зарплатой в регионе (90,9 тыс. руб.) и медианной (70 тыс. руб.) наглядно иллюстрирует неоднородность зарплатных предложений, что вместе с квалификационным дисбалансом затрудняет быстрое закрытие вакансий.
«В условиях более избирательного подхода работодателей к найму поиск подходящей позиции занимает у соискателей больше времени, поскольку открытые вакансии далеко не всегда соответствуют их профилю, уровню подготовки или ожиданиям по доходу. Рост числа зарегистрированных безработных обусловлен соотношением вновь встающих на учет граждан и тех, кто успевает трудоустроиться. В рабочих, технических и логистических специальностях дефицит кадров сохраняется, тогда как в менее востребованных сегментах конкуренция за рабочие места усиливается»,— прокомментировала госпожа Агаева.
Эксперт также добавила, что на показатели оказывает влияние сезонный фактор в сельском хозяйстве и логистике, а в ближайшие два года рынок труда региона продолжит трансформироваться в сторону жесткой селекции. По прогнозу Екатерины Агаевой, дефицит квалифицированного рабочего и технического персонала останется устойчивым трендом, в то время как компании будут строже оценивать производительность сотрудников и соответствие кандидатов реальным задачам бизнеса.
Консультант предпринимателей по вопросам найма и структуры команд Татьяна Моисеева обращает внимание на другой аспект: статистика службы занятости не отражает всю ситуацию на рынке труда. Зарегистрированные безработные — лишь часть людей, которые ищут работу, а сравнение показателей за январь и август не позволяет само по себе говорить о всплеске безработицы.
По оценкам эксперта, статистика Росстата за май-июль показывала, что безработица в Ростовской области, рассчитанная по международной методологии, была на 8% ниже, чем годом ранее.
«Парадокс одновременного наличия вакансий и незанятых граждан объясняется территориальным и квалификационным дисбалансом. Предприятиям промышленности, АПК и логистики остро необходимы узкопрофильные специалисты — от сварщиков и наладчиков до агрономов и водителей, тогда как стоящие на учете соискатели часто имеют иную специализацию или проживают в других районах. Рынок не испытывает всплеска безработицы, он просто стал более жестким и точным: работодатели больше не готовы брать любого кандидата, а соискатели придирчивее выбирают условия труда»,— заявила госпожа Моисеева.
Собеседница издания считает, что в ближайшие годы кадровый голод в рабочих, техническо-производственных и медицинских профессиях сохранится, тогда как на офисных позициях конкуренция за вакансии может усилиться. По заключению Татьяны Моисеевой, основным фактором успеха для бизнеса станет сокращение сроков найма, прозрачность условий и инвестиции в адаптацию новых сотрудников, так как квалифицированные кадры быстро уходят с рынка.
HR-директор службы доставки Dalli Евгений Корсаков обращает внимание на то, что постепенное охлаждение регионального рынка труда заставляет компании более взвешенно подходить к расширению штата и детально просчитывать загрузку персонала.
По его наблюдениям, рост активности соискателей расширяет выбор для работодателей, однако сам по себе не снимает проблему комплектования команд на массовых позициях в логистике и торговле.
«По данным АКИТ, в первом полугодии 2026 года Ростовская область обеспечила 2,8% российского оборота интернет-торговли, поддержав высокий спрос на логистические и складские услуги. Однако закрыть потребности рынка мешает несоответствие предлагаемых условий возможностям кандидатов: сложно укомплектовать загородный склад без организованного транзита или нанять курьеров при туманной системе расчета реального дохода. Кроме того, стремление найма исключительно готовых специалистов без готовности инвестировать в оплачиваемое обучение соискателей на рабочем месте порождает искусственный некомплект кадров»,— пояснил господин Корсаков.
HR-директор службы доставки Dalli резюмировал, что внедрение систем автоматизации и маршрутизации позволит логистическому сектору наращивать объемы обработки грузов без эквивалентного раздувания штата, а главным вектором для бизнеса станет удержание ключевой постоянной команды и снижение текучести за счет предсказуемых условий труда.
Директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова уверена, что прирост показателей зарегистрированной безработицы отражает плановую оптимизацию оргструктур и переход российского бизнеса от стадии ажиотажного найма к выборочному удержанию ключевых сотрудников. По ее словам, в отличие от сервисной экономики соседнего Краснодарского края, индустриально-аграрный каркас Дона смещает спрос в сторону реальных технических навыков, а в офисном и административном сегменте риски сокращений выросли.
«Наиболее уязвимым звеном становятся начинающие специалисты, для которых количество вакансий сократилось на 24%, а также административный и офисный персонал, чьи рутинные функции активно автоматизируются. Внедрение генеративного искусственного интеллекта и ИИ-инструментов позволяет компаниям компенсировать до 60% кадрового дефицита в IT и оптимизировать промежуточные звенья управления, что подталкивает высвобождающихся сотрудников к регистрации в службе занятости. В то же время в промышленности, АПК и здравоохранении разрыв между предложением и спросом на специалистов высокой квалификации становится критическим»,— рассказала госпожа Остроносова.
Эксперт также дополнила, что навыки работы с нейросетями и цифровыми сервисами окончательно перестают быть эксклюзивом, превращаясь в базовое требование работодателей. По мнению Карины Остроносовой, в ближайшие годы классический баланс на рынке труда Дона не наступит: дефицит инженеров, токарей, строителей и логистов сохранится и продолжит подталкивать рост их зарплат, в то время как защищенными от рисков оптимизации останутся специалисты, сочетающие глубокую отраслевую экспертизу с гибким использованием цифровых инструментов.