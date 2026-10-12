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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

ФНС требует с воронежского подрядчика 112 млн рублей

12.10.2026, 16:25
В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск УФНС по Ульяновской области к местному производителю электромонтажных работ ООО «Элком плюс»» Петра Дергунова, самому господину Дергунову и экс-совладельцу компании Владимиру Зайцеву. Сумма требований составляет 112,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Подробности претензий налоговиков не раскрывается. По данным Rusprofile, спор относится к категории корпоративных. Заявление пока не принято к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

ООО «Элком плюс» зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Единственный текущий владелец — Петр Дергунов, который также руководит обществом. До 2018 года совладельцем компании также был Владимир Зайцев. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой и чистым убытком в 1,3 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались.

В отношении «Элком плюс» введено 58 исполнительных производств на общую сумму 248 млн руб. Остаток задолженности составляет 114 млн руб. С 2012 года с компанией было заключено 28 госконтрактов на общую сумму 76 млн руб. Крупнейшими заказчиками являются ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) и ООО «РВК-Воронеж».

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что самарское ООО «Новострой», выступавшее генподрядчиком модернизации Левобережных очистных сооружений (ЛОС) в Воронеже, намерено оспорить одностороннее расторжение контракта с управляющим объектом ООО «РВК-Воронеж».
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «А ЛОС и ныне там».

Егор Якимов