ФНС требует с воронежского подрядчика 112 млн рублей

ООО «Элком плюс» зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Единственный текущий владелец — Петр Дергунов, который также руководит обществом. До 2018 года совладельцем компании также был Владимир Зайцев. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой и чистым убытком в 1,3 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались.

В отношении «Элком плюс» введено 58 исполнительных производств на общую сумму 248 млн руб. Остаток задолженности составляет 114 млн руб. С 2012 года с компанией было заключено 28 госконтрактов на общую сумму 76 млн руб. Крупнейшими заказчиками являются ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) и ООО «РВК-Воронеж».