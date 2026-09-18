В Воронеже вновь никто не захотел застраивать гектар в микрорайоне ВАИ за 12 млн

Торги на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 0,93 га в переулке Отличников микрорайона ВАИ в Воронеже признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Протокол аукциона опубликован на портале ГИС «Торги». Начальная цена права на заключение договора составляла 12,4 млн руб. Повторные торги пока не объявлялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Договор КРТ планировалось заключить на срок до 1 июня 2033 года. По его условиям победитель аукциона был обязан в трехмесячный срок разработать и представить проект планировки территории. После его утверждения инвестору предстояло расселить за свой счет пять ветхих многоквартирных домов общей площадью 2,4 тыс. кв. м, подлежащих сносу, а также компенсировать региональному фонду капитального ремонта 36,5 тыс. руб. за проведенный ранее ремонт этих зданий.

На освобожденном участке предусматривалось строительство жилых домов высотой до 14 этажей суммарной площадью 18,2 тыс. кв. м. Новое жилье рассчитывалось на проживание около 600 человек, для которых требовалось обустроить более 200 машино-мест в подземных или наземных паркингах. Кроме того, договор допускал благоустройство сквера «Бульвар Отличников» за счет средств застройщика.

О планах отдать территорию под застройку региональные власти заявили в октябре 2025 года. Первые торги на КРТ гектара в микрорайоне ВАИ не состоялись в марте 2026-го из-за отсутствия заявок.

Кабира Гасанова