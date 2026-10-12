Глава СКР затребовал доклад по делу подростка, сбившего жительницу Казани
12.10.2026, 16:18
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о ДТП в Казани, в котором подросток сбил местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
По данным Следственного комитета, 11 октября 15-летний подросток без водительских прав, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину, шедшую по краю проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте. После ДТП водитель скрылся.
Уголовное дело расследуется по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, совершенном в состоянии опьянения лицом без права управления автомобилем и сопряженном с оставлением места происшествия.