Глава СКР затребовал доклад по делу подростка, сбившего жительницу Казани

По данным Следственного комитета, 11 октября 15-летний подросток без водительских прав, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину, шедшую по краю проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте. После ДТП водитель скрылся.