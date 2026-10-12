Shortparis выпустили альбом «Илиада» с вокалом умершего Николая Комягина
12.10.2026, 16:15
Николай Комягин, фронтмен Shortparis, умер в феврале. Умер рано, недосказанно, в момент, когда группа находилась на подъеме: много работала в кино, без устали гастролировала по миру. И, как выяснилось, записывала новый альбом. Теперь альбом вышел, он называется «Илиада».
Название нового альбома Shortparis есть соблазн трактовать в контексте недавних баталий вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана. В отличие от большинства новоиспеченных специалистов по древнегреческим мифам, Николай Комягин был профессиональным искусствоведом, преподавал мировую художественную культуру, работал в музейном образовании.
Для него античный эпос был частью профессионального культурного языка. Shortparis всегда виртуозно миксовали культурные слои: античные и религиозные образы, фольклор, колорит заводских окраин, масскульт и политическую айдентику. В новом альбоме величайший европейский эпос оказывается рядом с российской повседневностью, и это вполне в духе Николая Комягина.
Можно быть уверенным в том, что в названии «Илиада» Комягин видел среди прочего и историю Ахилла — героя, которому не суждено увидеть окончание Троянской войны. Однако было бы пошлостью искать в этой аналогии предчувствие скорого конца музыканта. «"Любовь страшнее войны" — нам поет "Илиада"» — это строчки из заглавной песни альбома. Она не о любви, которая побеждает войну, а о той, с которой война начинается.