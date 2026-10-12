Shortparis выпустили альбом «Илиада» с вокалом умершего Николая Комягина

Можно быть уверенным в том, что в названии «Илиада» Комягин видел среди прочего и историю Ахилла — героя, которому не суждено увидеть окончание Троянской войны. Однако было бы пошлостью искать в этой аналогии предчувствие скорого конца музыканта. «"Любовь страшнее войны" — нам поет "Илиада"» — это строчки из заглавной песни альбома. Она не о любви, которая побеждает войну, а о той, с которой война начинается.