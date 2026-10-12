Жителя Адыгеи осудили за избиение женщин у ресторана в Краснодаре
12.10.2026, 16:06
Первомайский районный суд Краснодара признал Азмета Триша виновным по п. «д» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В январе 2026 года подсудимый находился в ресторане быстрого питания. Он зашел в туалет и ножом открыл дверь кабинки, где была его знакомая. В ответ на возмущение девушки мужчина начал избивать ее руками и ногами. Потерпевшая выбежала на улицу, но он догнал ее и продолжил наносить удары, таская за волосы и избивая ногами по голове.
Удар ногой в лицо получила и одна из очевидцев, пытавшаяся помочь пострадавшей. От удара девушка упала, после чего подсудимый поймал автомобиль и скрылся с места происшествия.
Свой поступок житель Адыгеи объяснил тем, что девушка словесно его оскорбила, из-за чего он так отреагировал.
Суд назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В пользу потерпевших девушек взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. руб. и 50 тыс. руб., а также расходы на восстановление здоровья. Приговор в законную силу не вступил.