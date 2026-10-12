Жителя Адыгеи осудили за избиение женщин у ресторана в Краснодаре

В январе 2026 года подсудимый находился в ресторане быстрого питания. Он зашел в туалет и ножом открыл дверь кабинки, где была его знакомая. В ответ на возмущение девушки мужчина начал избивать ее руками и ногами. Потерпевшая выбежала на улицу, но он догнал ее и продолжил наносить удары, таская за волосы и избивая ногами по голове.