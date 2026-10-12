Оренбургская область собрала свыше 1,1 млн тонн подсолнечника

Благодаря высоким показателям регион сохраняет статус одного из лидеров страны по производству подсолнечного масла. Продукция входит в топ-100 лучших товаров России. Помимо обеспечения внутреннего рынка, область экспортирует масло в Китай, Азербайджан, Индию, Казахстан и Узбекистан. Уборочная кампания продолжается.