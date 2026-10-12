Оренбургская область собрала свыше 1,1 млн тонн подсолнечника
12.10.2026, 15:55
В Оренбургской области валовой сбор подсолнечника превысил 1,1 млн тонн: сельхозпроизводители убрали более половины площадей. По данным властей, общий намолот достиг 1 млн 123,5 тыс. тонн при средней урожайности 12,9 ц/га.
Лидерами по общему объему намолота стали Курманаевский, Ташлинский и Октябрьский районы. Планку свыше 50 тыс. тонн также держат Тоцкий, Бузулукский, Саракташский, Оренбургский районы и Соль-Илецкий округ. Наибольшую урожайность демонстрируют Северный, Асекеевский и Матвеевский районы.
Благодаря высоким показателям регион сохраняет статус одного из лидеров страны по производству подсолнечного масла. Продукция входит в топ-100 лучших товаров России. Помимо обеспечения внутреннего рынка, область экспортирует масло в Китай, Азербайджан, Индию, Казахстан и Узбекистан. Уборочная кампания продолжается.