Замгенсека ООН рассказал «Ъ» о способах регулирования ИИ

ООН уже годами стремится разработать стандарты для регулирования цифровых технологий и ИИ, в частности, по всему миру. Однако сейчас государства могут опираться на уже существующие международные нормы и гуманитарное право, в том числе в военной сфере, заявил в интервью корреспонденту “Ъ” Лусине Баласян заместитель генерального секретаря ООН и спецпосланник по цифровым и новым технологиям Амандип Сингх Гилл.