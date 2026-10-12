Замгенсека ООН рассказал «Ъ» о способах регулирования ИИ
12.10.2026, 16:00
ООН уже годами стремится разработать стандарты для регулирования цифровых технологий и ИИ, в частности, по всему миру. Однако сейчас государства могут опираться на уже существующие международные нормы и гуманитарное право, в том числе в военной сфере, заявил в интервью корреспонденту “Ъ” Лусине Баласян заместитель генерального секретаря ООН и спецпосланник по цифровым и новым технологиям Амандип Сингх Гилл.
— Вы приехали в Москву на Глобальный цифровой форум. В чем, на ваш взгляд, значимость этого мероприятия на сегодняшний день?
— Я участвую в Глобальном цифровом форуме уже во второй раз, в прошлом году он проходил в Нижнем Новгороде. Я ценю возможность взаимодействовать с представителями технологической экосистемы, частными компаниями, учеными и исследователями, занимающимися цифровыми технологиями.
Особенно ценно, что это мероприятие имеет международный характер. Здесь присутствуют министры и другие участники из самых разных стран мира, и я также ценю возможность приехать и рассказать о работе, которую ведет ООН, чтобы объединить мир в решении технологических вопросов. Этот аспект многостороннего сотрудничества сегодня крайне необходим.