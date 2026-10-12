Жителя Северского района обвинили в убийстве новорожденной девочки 10 лет назад

На допросе и при проверке показаний на месте обвиняемый признался в содеянном и указал место, где спрятал тело новорожденной. Установлено, что днем 11 ноября 2016 года сожительница фигуранта, не состоявшая на учетах по беременности и родам, родила девочку дома. Мужчина знал, что не является биологическим отцом ребенка, и не хотел его воспитывать. Он вынес новорожденную во двор домовладения, убил, а тело закопал во дворе. Отсутствие ребенка он объяснял тем, что передал девочку в медицинское учреждение другого региона.