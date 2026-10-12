Жителя Северского района обвинили в убийстве новорожденной девочки 10 лет назад
12.10.2026, 15:45
В Северском районе установили обстоятельства убийства новорожденного ребенка, совершенного более 10 лет назад. Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю 65-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СКР по краю.
В сентябре 2026 года в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала о возможном убийстве новорожденного ребенка ее знакомым около 10 лет назад. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи и криминалисты краевого управления вместе с оперативниками получили доказательства причастности 65-летнего местного жителя к преступлению.
На допросе и при проверке показаний на месте обвиняемый признался в содеянном и указал место, где спрятал тело новорожденной. Установлено, что днем 11 ноября 2016 года сожительница фигуранта, не состоявшая на учетах по беременности и родам, родила девочку дома. Мужчина знал, что не является биологическим отцом ребенка, и не хотел его воспитывать. Он вынес новорожденную во двор домовладения, убил, а тело закопал во дворе. Отсутствие ребенка он объяснял тем, что передал девочку в медицинское учреждение другого региона.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по делу продолжается сбор и закрепление доказательств, а также будет дана оценка действиям или бездействию матери ребенка.