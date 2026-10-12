Суд признал дагестанского застройщика банкротом из-за долга в 454 млн рублей
12.10.2026, 15:45
Арбитражный суд Республики Дагестан признал банкротом махачкалинского застройщика ООО «Искра» и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев по заявлению свердловского кредитора — ООО «УралВоенПроект», чьи требования на сумму 454,52 млн руб. включены в реестр. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
рассматривалось по упрощённой процедуре отсутствующего должника.
Суд признал заявление кредитора обоснованным и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 6 апреля 2027 года.
Требования ООО «УралВоенПроект» включены в реестр требований кредиторов. Из них: 254,70 млн руб. — основной долг, 76,18 млн руб. — проценты, 123,44 млн руб. — штрафы и неустойки, 200 тыс. руб. — расходы по уплате госпошлины. Финансовые санкции и расходы будут учитываться отдельно и погашаться после выплаты основного долга и процентов.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Искра» зарегистрировано в 2008 году в с. Хоточ (Дагестан). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредители — Магомед Гасанов и Магомеднаби Гасанов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Конкурсным управляющим утвержден Евгений Гордиенко, член СРО ААУ «Евросиб».
Помимо этого, суд взыскал с ООО «Искра» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 100 тысяч рублей, подлежащую учету в реестре требований кредиторов в порядке п. 3 ст. 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Конкурсному управляющему предписано до 25 марта 2027 года представить суду отчёт о результатах процедуры, а также мотивированное ходатайство о ее продлении либо завершении. Вопрос о продлении срока будет рассматриваться судьёй единолично, без проведения заседания и вызова сторон.
Решение вступает в силу немедленно. Его можно оспорить в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия через Арбитражный суд Республики Дагестан.