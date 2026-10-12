Суд признал дагестанского застройщика банкротом из-за долга в 454 млн рублей

Требования ООО «УралВоенПроект» включены в реестр требований кредиторов. Из них: 254,70 млн руб. — основной долг, 76,18 млн руб. — проценты, 123,44 млн руб. — штрафы и неустойки, 200 тыс. руб. — расходы по уплате госпошлины. Финансовые санкции и расходы будут учитываться отдельно и погашаться после выплаты основного долга и процентов.