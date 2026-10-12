Раис Татарстана встретился с послами шести арабских стран
12.10.2026, 15:43
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в Казанском Кремле встречу с послами Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба раиса.
Господин Минниханов отметил развитие сотрудничества с арабскими странами в сферах промышленности, сельского хозяйства, IT, халяль-индустрии и исламских финансов. По его словам, внешнеторговый оборот Татарстана по итогам прошлого года составил около $14,5 млрд, из которых $7,4 млрд пришлось на страны Организации исламского сотрудничества.
Раис республики предложил арабским государствам рассмотреть возможность открытия генеральных консульств в Казани. Сейчас в столице Татарстана работают 10 генконсульств иностранных государств.
Послы выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, культуре, туризме, науке и образовании.