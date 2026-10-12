Раис Татарстана встретился с послами шести арабских стран

Господин Минниханов отметил развитие сотрудничества с арабскими странами в сферах промышленности, сельского хозяйства, IT, халяль-индустрии и исламских финансов. По его словам, внешнеторговый оборот Татарстана по итогам прошлого года составил около $14,5 млрд, из которых $7,4 млрд пришлось на страны Организации исламского сотрудничества.