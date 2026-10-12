Пенсионера из Самарской области поймали на продаже выращенных наркотиков в пачке из-под сигарет
12.10.2026, 15:38
Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 64-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), а также в незаконном сбыте наркотиков (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, пенсионер культивировал на территории своего домовладения наркосодержащее растение. В итоге он вырастил девять кустов, собрал листья, стебли и соцветия, чтобы продать их.
Часть готового растительного наркотика обвиняемый расфасовал, поместил в пачку из-под сигарет и сбыл своему знакомому. В отношении продавца и покупателя было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время материалы дела переданы на рассмотрение в Отрадненский городской суд Самарской области.