Пенсионера из Самарской области поймали на продаже выращенных наркотиков в пачке из-под сигарет

Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 64-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), а также в незаконном сбыте наркотиков (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.