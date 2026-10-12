В Екатеринбурге изменят маршруты 19 автобусов
12.10.2026, 16:06
В Екатеринбурге изменят схемы движения 19 автобусных маршрутов. Корректировки позволят упорядочить движение автобусов и избежать дублирования маршрутов, сообщили в городской администрации. Департамент транспорта уже выставил на аукцион новые брутто-контракты для поиска подрядчиков.
«Обсуждение изменений с широкой аудиторий состоялась 22 сентября. Городские власти получили обратную связь от жителей уральской столицы и Центра управления перевозками и внесли финальные корректировки с учетом их предложений»,— сообщили в мэрии.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
№ 053. Автобус будет следовать по улицам Ползунова — Краснофлотцев — Таганской — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — проспекту Космонавтов — Бакинских Комиссаров — Кировградской (остановка «Парк Победы»).
№ 46. Автобус будет двигаться по улицам Папанина — Фурманова — Московская — 17-й Мехколонне. Отмененные участки компенсируют маршруты № 12, 45, 51, 59, 62 и 87.
№ 50. Добавится остановка «УрФУ» на улице Мира.
№ 52. Маршрут будет следовать от Академика Ландау до Южной подстанции по улицам Серафимы Дерябиной — Репина — проспекту Ленина — улице 8 Марта — Селькоровской. Отмененный участок компенсируют маршруты № 47 и 57.
№ 53. Автобус поедет по маршруту метро «Ботаническая» — Академика Шварца — 8 Марта — Военная — Дорожная — Палисадная — 2-я Новосибирская — Умельцев — Мостовая — Европейская — 17-я Мехколонна.
№ 55. Путь следования продлят до Северного Химмаша.
№ 56. Конечной остановкой вместо «7 Ключей (Тагильский подход)» станет «ДМБ № 9». Автобус пройдет по улицам Технической — Белякова — Леваневского. Отмененные участки компенсируют маршруты № 24, 43, 68 и 73.
№ 59. Конечной остановкой вместо «17-я Мехколонна» станет «Академика Ландау». Маршрут пройдет по улицам Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Рябинина. Отмененные участки компенсируют маршруты № 42, 46, 50 и 58.
№ 62. Вместо остановки «Южная подстанция» конечной станет «Рощинская». Автобус пройдет по улицам 8 Марта — Юлиуса Фучика — Белинского — Щербакова — Лыжников — Рощинской. Отмененные участки компенсируют маршруты № 52, 67 и 72. В Академическом районе вместо улиц Рябинина — Краснолесья — Вильгельма де Геннина автобус проследует по улицам Рябинина — Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина.
№ 64. Движение в обе стороны организуют по улице Малышева, без заезда на проспект Ленина. Отмененные участки компенсируют маршруты № 48, 49, 56 и 84.
№ 70. Будет отменена «петля» по проспекту Академика Сахарова. Маршрут пройдет по улицам Краснолесья — Тенистой — Суходольской. Отмененные участки компенсируют маршруты № 42, 55 и 59.
№ 73. Автобус проследует по маршруту Совхозная — площадь 1-й Пятилетки — 7 Ключей (Тагильский подход).
№ 76. Маршрут перенаправят до остановки «Ритейл-парк Солнечный» по улицам Декабристов — Московской — Амундсена — проспекту Академика Сахарова — улицам Умельцев — Предельной — Городской — Чемпионов — Золотистому бульвару — Любви — Лучистой — Нескучной. Отмененные участки компенсируют маршруты № 47, 54, 72 и 74.
№ 77. Путь следования продлят по улице Высоцкого до остановки «КОР».
№ 80. Вместо остановки «Парк Победы» конечной станет «Кирпичный завод». Маршрут перенаправят по улицам Коммунистической — 40-летия Октября — Машиностроителей. Отмененные участки компенсируют маршруты № 60 и 73.
№ 81. Вместо остановки «17-я Мехколонна» конечной станет «Ритейл-парк Солнечный». После станции метро «Чкаловская» автобус пойдет по улицам Щорса — Московской — Патриса Лумумбы — Дорожной — Палисадной — 2-й Новосибирской — Лучистой — Чемпионов — Золотистому бульвару — Любви — Лучистой — Нескучной.
№ 83. Маршрут продлят до остановки «Уралтехгаз». Также будут выполняться дополнительные рейсы до остановки «Монтажников» вблизи дома № 32 по улице Монтажников.
№ 89. Маршрут проложат по улицам Окраинной — Военной — 8 Марта — проспекту Ленина — улицам Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — Смазчиков — Сулимова — Комсомольской — Мира — Библиотечной — Вишневой. Отмененные участки компенсируют маршруты № 31, 35, 36, 50, 51, 54, 77, 81 и 83.
№ 98. Отменят заезд на Северный Химмаш (улица Славянская). Автобус будет следовать через улицы Дагестанскую — Инженерную — Грибоедова, далее по прежнему маршруту. Отмененные участки компенсируют маршруты № 55 и 78.
Ранее сообщалось, что в Свердловскую область по программе льготного лизинга Минтранса России поступили 25 новых автобусов. Из них 16 направили в Екатеринбург.