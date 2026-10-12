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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Волга

Жительницу Жигулевска привлекли к ответственности за нарушение порядка использования квадрокоптера

12.10.2026, 15:31
В Самарской области жительницу Жигулевска, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и назначили ей наказание в виде предупреждения. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, в августе этого года жительница Жигулевска осуществила полет беспилотного летательного аппарата (квадрокоптера) над территорией дачного массива. Она не получила разрешение на полет в органах местного самоуправления и не уведомила службы организации воздушного движения.
В надзорном ведомстве считают, что «такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан».

Руфия Кутляева