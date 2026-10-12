Жительницу Жигулевска привлекли к ответственности за нарушение порядка использования квадрокоптера

Как уточняют в ведомстве, в августе этого года жительница Жигулевска осуществила полет беспилотного летательного аппарата (квадрокоптера) над территорией дачного массива. Она не получила разрешение на полет в органах местного самоуправления и не уведомила службы организации воздушного движения.