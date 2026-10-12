Директор «Русагро» из Самарской области попался на взятке Россельхознадзору
12.10.2026, 15:24
Следствие возбудило уголовное дело в отношении руководителя фирмы из Самарской области, которая занимается оптовой торговлей продуктами. Бизнесмена подозревают в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, инцидент произошел 8 октября 2026 года. Фигурант, находясь в кабинете представителя межрегионального управления Россельхознадзора, передал 50 тыс. рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за согласование документов на перевозку фур с куриными яйцами в обход действующих норм.
Однако сотрудник надзорного ведомства от денег отказался и проинформировал о случившемся силовиков. Сотрудники УФСБ России по Самарской области задокументировали факт передачи взятки.
По ходатайству следователя суд отправил фигуранта уголовного дела под домашний арест. Расследование продолжается.
По данным источников «Ъ-Волга» в силовых структурах, фигурантом уголовного дела стал директор ООО «Русагро» из Кинель-Черкасского района, которая оптом торгует овощами и фруктами. Выручка компании составляет 54 млн рублей.