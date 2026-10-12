Директор «Русагро» из Самарской области попался на взятке Россельхознадзору

По данным следствия, инцидент произошел 8 октября 2026 года. Фигурант, находясь в кабинете представителя межрегионального управления Россельхознадзора, передал 50 тыс. рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за согласование документов на перевозку фур с куриными яйцами в обход действующих норм.