В Перми снижается число зафиксированных случаев ОРВИ
12.10.2026, 15:15
За неделю с 5 по 11 октября 2026 года в Пермском крае было зарегистрировано 13 341 случай ОРВИ. Как сообщают в краевом Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости соответствует уровню прошлой недели.
По информации лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа и риновирусы.
Напомним, на прошлой неделе было зафиксировано 13910 случаев ОРВИ. До этого темп прироста заболеваемости увеличивался на протяжении четырех недель.