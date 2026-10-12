Скончался известный эпидемиолог, профессор Пермского медуниверситета
Обновлено12.10.2026, 15:15
Из жизни ушел доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Е. А. Вагнера» Виктор Сергевнин. Об этом сообщает пресс-служба пермского управления Роспотребнадзора. Ему было 77 лет. Причина смерти не уточняется.
Согласно открытым данным, Виктор Сергевнин окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности «Санитария» в 1972 году. Затем проходил аспирантуру в Московском медицинском институте им. Сеченова. В течение 11 лет работал заведующим эпидемиологическим отделом одной из санэпидемстанций в Перми. Работу на кафедре эпидемиологии Пермского медуниверситета начал с 1985 года.
Научные исследования Виктора Сергевнина в основном направлены на изучение теоретических вопросов общей эпидемиологии, эпидемиологии и профилактики бактериальных и вирусных острых кишечных инфекций (ОКИ) и инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Виктор Сергевнин — автор 620 научных и учебно-методических работ.