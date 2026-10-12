Скончался известный эпидемиолог, профессор Пермского медуниверситета

Согласно открытым данным, Виктор Сергевнин окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности «Санитария» в 1972 году. Затем проходил аспирантуру в Московском медицинском институте им. Сеченова. В течение 11 лет работал заведующим эпидемиологическим отделом одной из санэпидемстанций в Перми. Работу на кафедре эпидемиологии Пермского медуниверситета начал с 1985 года.