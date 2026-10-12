Расходы фонда ОМС Татарстана на медпомощь в 2026 году составили 72,2 млрд рублей
12.10.2026, 14:58
Доходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана за девять месяцев года составили 76,8 млрд руб., расходы — 72,6 млрд руб. На оплату медицинской помощи направили 72,2 млрд руб., сообщила директор ТФОМС республики Алсу Мифтахова.
В эту сумму вошла оплата медицинской помощи жителям Татарстана за пределами республики — 1,7 млрд руб.
По итогам года доходы фонда прогнозируются на уровне 101,6 млрд руб., расходы — 104 млрд руб. Дефицит планируется покрыть за счет переходящего остатка на начало года, сформированного из средств, поступивших за медицинскую помощь, оказанную в прошлом году.
Доходы ТФОМС Татарстана на 2027 год запланированы в размере 105,6 млрд руб., расходы — 105,6 млрд руб.
На профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе для оценки репродуктивного здоровья, в 2027 году предусмотрено почти 9,7 млрд руб. Это на 738 млн руб. больше, чем в этом году.
На борьбу с онкологическими заболеваниями направят почти 9 млрд руб. — на 501,8 млн руб. больше, чем годом ранее. Финансирование медицинской реабилитации составит 2,2 млрд руб., увеличившись на 218,9 млн руб.