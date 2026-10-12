Ветерану СВО переломало обе ноги на воронежском предприятии
12.10.2026, 14:52
В Воронеже суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в связи с несчастным случаем, который произошел с на производстве с участником специальной военной операции. Мужчина получил открытые переломы обеих ног. В его пользу взыскано 800 тыс. руб., сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что участник СВО работал формовщиком железобетонных изделий в производственной компании. В апреле 2026-го при укладке бетонной смеси в паллеты он попал под конвейерное оборудование. По данным картотеки, ответчиком по делу выступило ООО «Техноформ».
По информации Rusprofile, ООО «Техноформ» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2024 года. Основной вид деятельности предприятия — производство изделий из бетона для использования в строительстве, дополнительный — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал организации составляет 10 тыс. руб. Руководит фирмой директор Евгений Шамардин, ему принадлежит 10% компании. Основным учредителем (90% доли) выступает ООО «Фининвест», а конечным бенефициаром — Егор Лукин. В 2025 году выручка ООО «Техноформ» составила 409,9 млн руб., а чистая прибыль выросла до 6,1 млн руб.
«Проверка показала, что работодателем были допущены нарушения требований законодательства об охране труда»,— говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство обещало проконтролировать исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, как Арбитражный суд Воронежской области отказал микрофинансовой организации (МФО), требовавшей взыскать с заемщика — участника СВО — являющуюся единственным жильем квартиру, ранее предоставленную в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот.