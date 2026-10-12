Ветерану СВО переломало обе ноги на воронежском предприятии

По информации Rusprofile, ООО «Техноформ» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2024 года. Основной вид деятельности предприятия — производство изделий из бетона для использования в строительстве, дополнительный — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал организации составляет 10 тыс. руб. Руководит фирмой директор Евгений Шамардин, ему принадлежит 10% компании. Основным учредителем (90% доли) выступает ООО «Фининвест», а конечным бенефициаром — Егор Лукин. В 2025 году выручка ООО «Техноформ» составила 409,9 млн руб., а чистая прибыль выросла до 6,1 млн руб.