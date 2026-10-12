Выдача розничных кредитов в Челябинской области упала на 3,4%

В целом по стране россиянам одобрили 4,1 млн таких займов. За месяц показатель снизился на 1,8%. Наиболее серьезная динамика сокращения количества выданных розничных кредитов зафиксирована в Свердловской (–3,7%) и Новосибирской (–3,6%) областях, Москве (–3,4%), Челябинской области, а также в Санкт-Петербурге и Ростовской области (–3%).