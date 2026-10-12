В Адыгее планируют построить почти 3,9 млн «квадратов» жилья по проектам КРТ

По данным заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в активной стадии реализации в 81 регионе страны находится 1 558 проектов КРТ общей площадью более 30 тыс. га. Градостроительный потенциал инициатив оценивается примерно в 229 млн кв. метров недвижимости, в том числе более 171 млн кв. метров жилья. На сегодняшний день по таким проектам введено около 5,5 млн кв. метров недвижимости, из которых более 4,6 млн кв. метров приходится на жилые объекты. За неполный 2026 год сдано свыше 1 млн кв. метров жилья.