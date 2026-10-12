В Адыгее планируют построить почти 3,9 млн «квадратов» жилья по проектам КРТ
12.10.2026, 14:51
В Адыгее реализуют 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 537,04 га. До 2035 года в рамках соглашений планируется ввести 3,88 млн кв. метров жилья. С 2023 года по сентябрь 2026 года в республике уже сдали 23 многоквартирных дома общей площадью около 200,4 тыс. кв. метров, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.
Как отметили в ведомстве, проекты комплексного развития территорий предусматривают не только строительство жилых домов, но и создание необходимой инфраструктуры. Застройщики должны предусматривать обустройство дорог и парковок, инженерных сетей, а также строительство школ, детских садов и поликлиник. Такой подход позволяет формировать новые жилые кварталы с учетом потребностей будущих жителей.
Развитие механизма КРТ станет одной из тем отраслевого дня Минстроя России «Родина — это служение. Качественное жилье и транспортная инфраструктура», который пройдет 22 октября в Национальном центре «Россия». В рамках мероприятия также подведут итоги I Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий и наградят победителей.
Конкурс проводится при поддержке Минстроя России, Всероссийской ассоциации местного самоуправления и АНО «Национальные приоритеты». Его задача — выявить и распространить эффективные практики обновления городских пространств.
По данным заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в активной стадии реализации в 81 регионе страны находится 1 558 проектов КРТ общей площадью более 30 тыс. га. Градостроительный потенциал инициатив оценивается примерно в 229 млн кв. метров недвижимости, в том числе более 171 млн кв. метров жилья. На сегодняшний день по таким проектам введено около 5,5 млн кв. метров недвижимости, из которых более 4,6 млн кв. метров приходится на жилые объекты. За неполный 2026 год сдано свыше 1 млн кв. метров жилья.
По словам господина Хуснуллина, механизм КРТ позволяет отказаться от хаотичной точечной застройки в пользу комплексного обновления городов. Помимо строительства жилья, он предусматривает развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, создание социальных объектов и расселение аварийного фонда.
Реализация таких проектов предусмотрена национальным проектом «Инфраструктура для жизни». Власти рассчитывают, что комплексный подход позволит одновременно наращивать объемы жилищного строительства и повышать качество городской среды.