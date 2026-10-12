На Кубани суд рассмотрит дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов
12.10.2026, 14:49
В Успенском районе суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 70-летний житель около 12 лет назад обнаружил оружие и боеприпасы в лесу во время заготовки дров. Вместо добровольной сдачи в полицию он спрятал оружие и хранил их дома. При обыске у фигуранта изъяли 72 патрона, восемь банок с порохом, три гладкоствольных ружья и пневматическую винтовку Hatsan калибра 4,5 мм. Правоохранители также обнаружили ствол с затворной рамой, приклад со ствольной коробкой и тубус от РПГ-18 без боевого заряда.
Кроме того, мужчина, по данным следствия, самостоятельно изготовил обрез из найденного охотничьего ружья. Отмечается, что по предъявленному обвинению мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.