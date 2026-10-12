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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани суд рассмотрит дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов

12.10.2026, 14:49
В Успенском районе суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 70-летний житель около 12 лет назад обнаружил оружие и боеприпасы в лесу во время заготовки дров. Вместо добровольной сдачи в полицию он спрятал оружие и хранил их дома. При обыске у фигуранта изъяли 72 патрона, восемь банок с порохом, три гладкоствольных ружья и пневматическую винтовку Hatsan калибра 4,5 мм. Правоохранители также обнаружили ствол с затворной рамой, приклад со ствольной коробкой и тубус от РПГ-18 без боевого заряда.
Кроме того, мужчина, по данным следствия, самостоятельно изготовил обрез из найденного охотничьего ружья. Отмечается, что по предъявленному обвинению мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Константин Соловьев