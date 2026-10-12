На Кубани суд рассмотрит дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов

По версии следствия, 70-летний житель около 12 лет назад обнаружил оружие и боеприпасы в лесу во время заготовки дров. Вместо добровольной сдачи в полицию он спрятал оружие и хранил их дома. При обыске у фигуранта изъяли 72 патрона, восемь банок с порохом, три гладкоствольных ружья и пневматическую винтовку Hatsan калибра 4,5 мм. Правоохранители также обнаружили ствол с затворной рамой, приклад со ствольной коробкой и тубус от РПГ-18 без боевого заряда.