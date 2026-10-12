В Прикамье ищут инвесторов для двух объектов культурного наследия

Одноэтажный деревянный дом Н. А. Рогова, расположенный в Ильинском, имеет площадь 560 кв. м. Памятник культуры регионального значения, расположенный на ул. 50 лет Октября, 88, построен в 1864 году. Сообщается, что он связан с Николаем Роговым, историком, этнографом и краеведом, автором более 50 научных работ о Пермском крае и составителем первого коми-пермяцко-русского словаря. Цена продажи здания — 1 руб. Подчеркивается, что после восстановления оно сможет получить современную функцию с учетом требований к сохранению его исторической ценности. Прием заявок осуществляется до 4 ноября 2026 года.