Пермские заводы снова попали в санкционный список Евросоюза
12.10.2026, 14:54
АО «Мотовилихинские заводы» и АО «Пермский завод "Машиностроитель"» вошли в очередной санкционный пакет, принятый Евросоюзом. Помимо пермских предприятий в список в общей сложности вошли 743 физлица и 826 компаний. Оба пермских завода уже включали в санкционный список Евросоюза в 2022 и 2023 годах.
АО «Мотовилихинские заводы» (до декабря 2025 года АО «Специальное конструкторское бюро») занимается производством артиллерии. В 2023 году имущественный комплекс обанкротившейся компании был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других структурах «Мотовилихи». Сейчас 100% ее акций принадлежат АО «Технодинамика».
АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.