Пермские заводы снова попали в санкционный список Евросоюза

АО «Мотовилихинские заводы» (до декабря 2025 года АО «Специальное конструкторское бюро») занимается производством артиллерии. В 2023 году имущественный комплекс обанкротившейся компании был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других структурах «Мотовилихи». Сейчас 100% ее акций принадлежат АО «Технодинамика».