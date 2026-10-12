Астраханская область перераспределила субсидии на культуру
Одни муниципалитеты региона потеряли до 41 тыс. руб., другие получили до 65 тыс.
12.10.2026, 14:45
Правительство Астраханской области перераспределило деньги на культуру. Соответствующее постановление 9 октября подписал и. о. вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области Илья Волынский.
Власти урезали субсидии на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на почти 67 тыс. руб. Больше всех потеряли Лиманский округ (41,3 тыс. руб.), Икрянинский район (39 тыс.) и Енотаевский округ (24 тыс.). Еще три муниципалитета лишились меньших сумм: Волго-Каспийский (20,25 тыс. руб.), Володарский район (20,1 тыс.) и Сасыкольский сельсовет (18,18 тыс.).
Четыре муниципалитета получили прибавку. Красноярскому округу добавили 65 тыс. руб., Ахтубинскому району — 17,5 тыс., Черноярскому округу — 7,4 тыс., Наримановскому район — 6 тыс. руб.
Одновременно власти добавили 42,9 тыс. руб. к субсидиям на господдержку отрасли культуры. Средства поделили между пятью муниципалитетами: Красноярскому округу дополнительно выделили 19,05 тыс. руб., по 8,33 тыс. получат Ахтубинский и Наримановский районы, по 3,57 тыс. — Лиманский округ и Хошеутовский сельсовет Харабалинского района.
Остальные 24,1 тыс. руб. региональное правительство передало службе государственной охраны объектов культурного наследия. Ведомство направит их на выплаты персоналу.
Общая сумма бюджетных ассигнований не изменилась: власти перенесли деньги между статьями расходов. Федеральные средства в субсидиях остались прежними, перераспределение идет только за счет областного бюджета. Министерству финансов региона правительство поручило скорректировать сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.