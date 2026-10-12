Астраханская область перераспределила субсидии на культуру

Власти урезали субсидии на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на почти 67 тыс. руб. Больше всех потеряли Лиманский округ (41,3 тыс. руб.), Икрянинский район (39 тыс.) и Енотаевский округ (24 тыс.). Еще три муниципалитета лишились меньших сумм: Волго-Каспийский (20,25 тыс. руб.), Володарский район (20,1 тыс.) и Сасыкольский сельсовет (18,18 тыс.).