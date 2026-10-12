Пассажиропоток скоростных поездов ГЖД увеличился на 18% за девять месяцев

Пассажирские перевозки скоростными поездами «Буревестник» и «Ласточка» на Горьковской железной дороге в январе–сентябре 2026 года увеличились по сравнению с девятью месяцами 2025 года на 18% — до 3,6 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.