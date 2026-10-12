Пассажиропоток скоростных поездов ГЖД увеличился на 18% за девять месяцев
12.10.2026, 14:36
Пассажирские перевозки скоростными поездами «Буревестник» и «Ласточка» на Горьковской железной дороге в январе–сентябре 2026 года увеличились по сравнению с девятью месяцами 2025 года на 18% — до 3,6 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.
Пассажиропоток между Нижним Новгородом и Москвой составил 3,3 млн человек. «Ласточки» перевезли 1,9 млн пассажиров, «Буревестник» — 1,4 млн, отмечается в сообщении.
Перевозки пассажиров из Нижнего Новгорода в Киров увеличились на 43,3% — до 192,5 тыс. пассажиров, в Иваново — на 15,9% (86,1 тыс. человек).
Как писал «Ъ-Приволжье», пассажирские перевозки ГЖД за девять месяцев увеличились на 3% — до 31,5 млн человек.