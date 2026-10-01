ГЖД увеличила пассажирские перевозки на 3% за девять месяцев

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») за девять месяцев 2026 года отправила с вокзалов магистрали 31,5 млн пассажиров — на 3% больше, чем в январе—сентябре прошлого года. Об этом сообщили в ГЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Поезда дальнего следования перевезли 7,4 млн пассажиров — на 4,1% больше, чем за три квартала 2025 года. Перевозки пригородным сообщением увеличились на 2,6% — до 24,1 млн человек.

Пассажирооборот по итогам трех кварталов увеличился на 1,4% и составил 8,5 млрд пасс.-км.

Владимир Зубарев