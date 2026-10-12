В Алтайском крае осудят экс-бухгалтера минобразования за взятки
Обновлено12.10.2026, 14:34
В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Алтайского края. Ей инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону. Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой наложен арест.
По версии следствия, в 2022—2024 годах фигурантка дела организовала заключение договоров на поставку мебели и других товаров для учебно-методического центра, который работал на базе образовательного учреждения в Тальменском районе. Сделки были заключены с аффилированными индивидуальными предпринимателями, а закупки проходили без конкуренции, по завышенным ценам, а также с дроблением договоров, установили правоохранители.
Взамен сотрудница министерства получала от поставщиков взятки, общая сумма которых, по подсчетам следствия, превысила 4,8 млн руб. Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя продолжается.