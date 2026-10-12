В Алтайском крае осудят экс-бухгалтера минобразования за взятки

По версии следствия, в 2022—2024 годах фигурантка дела организовала заключение договоров на поставку мебели и других товаров для учебно-методического центра, который работал на базе образовательного учреждения в Тальменском районе. Сделки были заключены с аффилированными индивидуальными предпринимателями, а закупки проходили без конкуренции, по завышенным ценам, а также с дроблением договоров, установили правоохранители.