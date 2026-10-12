В Перми подорожала аренда квартир

В третьем квартале года рынок аренды жилья в Перми показал небольшой рост. Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 26,6 тыс. руб., это выше относительно показателя второго квартира на 0,3%. Стоимость съема трехкомнатной квартиры выросла на 0,7% до 41,2 тыс. руб. При этом стоимость аренды «двушки», напротив, снизилась на 0,1% — до 33,4 тыс. руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».