Депутата в Отрадненском районе лишили полномочий из-за конфликта интересов
12.10.2026, 14:19
Прокуратура Отрадненского района проверила, как лица, замещающие муниципальные должности, соблюдают антикоррупционное законодательство. Выяснилось, что депутат Совета Отрадненского района не принял мер к урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Депутат работал в государственном бюджетном учреждении. Во время слушаний о передаче имущества из муниципальной собственности в государственную, в то учреждение, где он был начальником обособленного подразделения, он проголосовал за его передачу. Так возникла ситуация, при которой его прямая личная заинтересованность могла повлиять на объективное и беспристрастное исполнение полномочий. При этом мер, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, депутат не принял.
Прокурор внес в Совет муниципального образования представление. По итогам его рассмотрения депутат досрочно сложил полномочия в связи с утратой доверия.