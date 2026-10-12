Депутата в Отрадненском районе лишили полномочий из-за конфликта интересов

Депутат работал в государственном бюджетном учреждении. Во время слушаний о передаче имущества из муниципальной собственности в государственную, в то учреждение, где он был начальником обособленного подразделения, он проголосовал за его передачу. Так возникла ситуация, при которой его прямая личная заинтересованность могла повлиять на объективное и беспристрастное исполнение полномочий. При этом мер, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, депутат не принял.