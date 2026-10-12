В отношении пермского застройщика ввели процедуру наблюдения
12.10.2026, 15:32
Арбитражный суд Пермского края счел обоснованным заявление ООО «Строительная компания “Славянский дом”» о признании его банкротом. В отношении компании введена процедура наблюдения, следует из данных картотеки суда. Общая сумма задолженности ООО на момент подачи заявления составила 78,8 млн руб. Первым на это обратило внимание издание «Новый компаньон».
Как следует из материалов дела, в задолженность вошли требования кредиторов, а также обязательства по платежам. Судом установлено, что компания не в состоянии удовлетворить эти требования.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что арбитражный суд частично удовлетворил требования прокуратуры к строительному подрядчику ООО «Славянский дом». Он признал недействительными сделками семь контрактов между ООО и управлением капстроительства (УКС) Пермского округа. Истец установил, что сделки между сторонами были заключены в условиях конфликта интересов: руководитель УКС Дмитрий Ермаков и владелец «Славянского дома» Юлия Привалова живут вместе и воспитывают общих детей. О конфликте господин Ермаков своего работодателя не уведомил, в итоге был уволен «в связи с утратой доверия». Кроме того, ООО должно вернуть в бюджет свыше 880 млн руб.
ООО «Строительная компания “Славянский дом”», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в 2010 году. Единственный учредитель — Юлия Привалова. В 2025 году выручка общества от продаж превысила 180,66 млн руб., чистый убыток составил 25,67 млн руб.