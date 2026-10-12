В отношении пермского застройщика ввели процедуру наблюдения

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что арбитражный суд частично удовлетворил требования прокуратуры к строительному подрядчику ООО «Славянский дом». Он признал недействительными сделками семь контрактов между ООО и управлением капстроительства (УКС) Пермского округа. Истец установил, что сделки между сторонами были заключены в условиях конфликта интересов: руководитель УКС Дмитрий Ермаков и владелец «Славянского дома» Юлия Привалова живут вместе и воспитывают общих детей. О конфликте господин Ермаков своего работодателя не уведомил, в итоге был уволен «в связи с утратой доверия». Кроме того, ООО должно вернуть в бюджет свыше 880 млн руб.