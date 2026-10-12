Лимит финансирования промышленных проектов в Татарстане увеличили до 300 млн
12.10.2026, 14:14
Фонд развития промышленности увеличил максимальный размер займов по программам регионального фонда до 300 млн руб., сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.
За последние пять лет в Татарстане профинансировали 126 проектов на общую сумму 64 млрд руб. Республика входит в тройку лидеров России по привлечению средств ФРП.
По данным первого заместителя министра промышленности и торговли Татарстана Родиона Карпова, больше всего проектов реализуется в Набережных Челнах — 45 проектов на 35,5 млрд руб. В Елабуге профинансировали 25 проектов на 13,5 млрд руб., в Казани — 24 проекта на 3,5 млрд руб. В Лаишевском районе поддержали девять проектов на 2,8 млрд руб., в Нижнекамском — шесть проектов почти на 2,5 млрд руб.