Челябинская прокуратура требует с семи компаний 150 млн рублей

Ответчиками являются челябинские ООО «Торгово-логистический комплекс Краснопольский», два торговых дома «Пораблок», «Южуралпромстройкомплект», «МосстройТехника», а также группа компаний «Стан» (Республика Татарстан) и «СТС-Логистик» (Москва). Ведомство хочет признать договоры о поставках и перевозке грузов между ними недействительными и взыскать в доход страны 149,8 млн руб. Суд принял заявление к производству, предварительное заседание назначено на 5 ноября 2026 года. Кроме того, удовлетворено ходатайство об обеспечительных мерах. Наложен арест на все имущество компаний в пределах суммы долга. Соответствующим межрайонным инспекциям ФНС запрещено исключать организации из ЕГРЮЛ до вступления в силу решения по делу.