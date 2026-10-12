Сочинский нацпарк направит 4,7 млн рублей на обследование лесов

Подрядчику предстоит провести полевые и инструментальные обследования лесных насаждений для выявления вредителей и заболеваний. Работы включают сплошной подеревный перечет, оценку санитарного состояния деревьев и кустарников, выявление повреждений от огня, вредителей и болезней. По результатам обследований специалисты определят состояние насаждений по породам деревьев и отдельным лесным участкам.