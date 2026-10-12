Сочинский нацпарк направит 4,7 млн рублей на обследование лесов
12.10.2026, 13:44
Сочинский национальный парк определил победителя закупки на проведение лесопатологического обследования в 16 участковых лесничествах. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Стоимость контракта составит 4,76 млн руб. при начальной цене 5,85 млн руб. По итогам запроса котировок цена снизилась на 18,72%. На участие в закупке подали две заявки. Предложение второго участника составило 5,1 млн руб.
Подрядчику предстоит провести полевые и инструментальные обследования лесных насаждений для выявления вредителей и заболеваний. Работы включают сплошной подеревный перечет, оценку санитарного состояния деревьев и кустарников, выявление повреждений от огня, вредителей и болезней. По результатам обследований специалисты определят состояние насаждений по породам деревьев и отдельным лесным участкам.
Обследование охватит Макопсинское, Лыготхское, Лазаревское, Марьинское, Головинское, Солох-Аульское, Дагомысское, Верхне-Сочинское, Нижне-Сочинское, Мацестинское, Кудепстинское, Адлерское, Веселовское, Аигбинское, Краснополянское и Кепшинское участковые лесничества.