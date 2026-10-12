В Оренбуржье автопарк скорой помощи пополнился 32 новыми автомобилями
12.10.2026, 13:47
В Оренбургской области автопарк скорой помощи пополнился 32 новыми автомобиля. Ключи от машин в понедельник, 12 октября, вручил губернатор Евгений Солнцев. Об этом сообщил в своем канале в MAX.
По словам главы региона, всего в этом году за счет регионального бюджета и благодаря поддержке федерального центра закуплено 42 новых автомобиля. За последние пять лет это самое большое обновление медицинского автопарка.
«Напомню, что первую партию из 10 машин мы передали медикам в сентябре, и техника уже работает на востоке области. Два реанимобиля, которые попали в санавиацию, успели преодолеть более 12 тысяч километров, помогая пациентам в самых сложных ситуациях. Технику, которую вручили сегодня, направим в западную часть области, а также в Бузулук и Бугуруслан. Несколько машин останутся работать в областном центре», — рассказал Евгений Солнцев.