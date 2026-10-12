В Оренбуржье автопарк скорой помощи пополнился 32 новыми автомобилями

«Напомню, что первую партию из 10 машин мы передали медикам в сентябре, и техника уже работает на востоке области. Два реанимобиля, которые попали в санавиацию, успели преодолеть более 12 тысяч километров, помогая пациентам в самых сложных ситуациях. Технику, которую вручили сегодня, направим в западную часть области, а также в Бузулук и Бугуруслан. Несколько машин останутся работать в областном центре», — рассказал Евгений Солнцев.