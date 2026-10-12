Стоимость проекта реконструкции развязки на улице Окулова в Перми составила 51,3 млн рублей
12.10.2026, 13:36
В Перми определили подрядчика, который займется разработкой проектной документации для реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Окулова и Дзержинского. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Стоимость контракта составила 51,3 млн руб., что на 257,8 тыс. руб. меньше начальной цены. В конкурсе участвовали три компании, их названия не указаны. Информация о победителе также пока не раскрывается. В стоимость входят разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий. Срок выполнения работ — с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2028 года.
Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Протяженность участка реконструкции автомобильной дороги составляет 300 м. Проектом предусмотрены четыре полосы движения шириной 3,75 м. Кроме того, проект реконструкции включает железнодорожный путепровод и трамвайные пути.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Окулова и Дзержинского в Перми — заключительный этап строительства нового моста через Каму. Проект строительства третьего моста через Каму включает возведение самого сооружения, а также строительство путепровода тоннельного типа и кольцевых эстакад на съезде с моста.