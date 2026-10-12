Стоимость проекта реконструкции развязки на улице Окулова в Перми составила 51,3 млн рублей

Стоимость контракта составила 51,3 млн руб., что на 257,8 тыс. руб. меньше начальной цены. В конкурсе участвовали три компании, их названия не указаны. Информация о победителе также пока не раскрывается. В стоимость входят разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий. Срок выполнения работ — с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2028 года.