На Южном Урале запретили въезд 250 причастным к терроризму и экстремизму

С начала года силовики проверили на таких пунктах более 50 тыс. человек. Не пропущены были 250 граждан, из которых 189 лиц имели признаки причастности к террористической деятельности, 30 лиц — к экстремистской. У всех были сверены документы, удостоверяющие личность, также проводились осмотры и досмотры автомобилей и грузов.