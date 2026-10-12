На Южном Урале запретили въезд 250 причастным к терроризму и экстремизму
12.10.2026, 13:29
Сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области запретили въезд через автомобильные пункты пропуска 250 гражданам, предположительно причастным к террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С начала года силовики проверили на таких пунктах более 50 тыс. человек. Не пропущены были 250 граждан, из которых 189 лиц имели признаки причастности к террористической деятельности, 30 лиц — к экстремистской. У всех были сверены документы, удостоверяющие личность, также проводились осмотры и досмотры автомобилей и грузов.